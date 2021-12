Fabienne Carat est maman: elle annonce l'heureuse nouvelle dans une adorable vidéo

Fabienne Carat est maman pour la première fois. Elle a annoncé l'heureuse nouvelle sur son compte Instagram.

Fabienne Carat est maman. Heureuse, la comédienne a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram. Dans une vidéo, elle dévoile deux photos avec sa petite fille et sa soeur. "Ça y est, ça y est, une nouvelle vie commence, enfin elle continue avec un immense miracle, une petite merveille qui deviendra grande", confie la maman.

"Je suis chanceuse de vivre tout ça"

"Je sais que mon absence sur les réseaux ces derniers jours a soufflé aux oreilles de certains qu'il se passait des choses. La vie, ma vie est jalonnée d'épreuves toujours plus surprenantes que les précédentes, de revirements de situation auxquels il faut faire face, puis de douces surprises comme des aides tombées du ciel. Ma fille n'est pas née à Paris, mais sous le soleil niçois, près de la mer et sous la bienveillance du Père Noël prêt à l'accueillir dans notre monde. Je suis chanceuse de vivre tout ça pour grandir. Je suis pleine de gratitude pour ceux qui m'ont soutenue, à distance, et qui me rendent la vie plus facile. Ils se reconnaîtront. Je vous aime tant. Merci à ma sister Carole d'être venue me chercher, moi, mes sacs et surtout ce petit être que je sens si forte et qui a déjà une vie hors du commun."

Dans sa publication, la comédienne ne révèle pas le prénom de sa fille. Selon Closer, elle se prénomme Céleste. Le magazine va plus loin, expliquant qu'elle pesait un peu plus de 3kg à la naissance et serait née le 6 décembre dernier.