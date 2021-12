London, le fils de Jazz et Laurent Correia va beaucoup mieux: "Nous avons souffert pendant 8 jours"

Le 8 décembre dernier, la star de téléréalité, Jazz Correia donnait naissance à son troisième enfant. Un petit garçon prénommé London. Mais le bonheur fut de courte durée, la santé du nouveau-né s’est vite dégradée. Mais les fans peuvent enfin se rassurer, le bébé va beaucoup mieux. Il vient juste de quitter l’hôpital.

Jazz et Laurent Correia sont les heureux parents de Chelsea et Cayden. Depuis, ce mois décembre, un petit London Sky est venu compléter la famille. Hélas, les débuts ont été compliqués pour le nouveau-né. Les médecins ont très vite détecté un manque d’oxygène. "Ils se sont rendu compte qu’il avait encore du fluide dans les poumons. En plus de ça, ils voient un trou d’air et une infection dans les deux poumons", avait déclaré en larme la maman au lendemain de la naissance.

Ce problème de santé a poussé le corps médical à prendre une importante décision : placer le nourrisson sous respirateur.

Une famille enfin au grand complet

Les fans peuvent enfin être rassurés, London va beaucoup mieux. La star de téléréalité a publié de nombreuses story sur Instagram. On peut y voir le nourrisson entouré de sa grande sœur et de son grand frère. Lors de ses retrouvailles avec ses enfants, Jazz a quand même pris le temps pour remercier sa communauté : "Merci pour vos prières. Merci pour vos messages réconfortants. Merci à ma famille qui m’a soutenue." Dans une dernière story, la mère de famille a écrit un long texte pour évacuer le stress qu’elle et son mari ont vécu : "Après 8 jours d’angoisse, de douleur, de peine. 8 Jours où nous avons réellement souffert, la vraie, celle où tu t’en remets qu’à Dieu et tes proches. Aujourd’hui, nous sommes heureux – plus que jamais- d’être rentrés à la maison avec notre fils. Il est temps pour nous de profiter en famille. Merci à toutes les personnes avec un cœur et une âme qui nous entourent de près ou de loin."