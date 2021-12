Kate Middleton s’affiche avec un cardigan au prix mirobolant pour la journée du pull de Noël

Ce vendredi avait lieu la journée internationale du pull de Noël et Kate Middleton n'a pas dérogé à la tradition. A une semaine des festivités, l'épouse du prince Williams a posé dans un cardigan rouge en maille à col Claudine, signé Miu Miu. Même si ce pull a l'air basique, des spécialistes ont relevé le prix exorbitant: il coûte 1400 euros.

La sortie de la princesse s'inscrivait dans la promotion de son concert de Noël. Le 24 décembre, une émission spéciale "Together at Christmas" sera diffusée sur la chaîne ITV et Kate Middleton en sera l'animatrice. "Je suis heureuse d'animer l'émission "Together at Christmas" ici à l'abbaye de Westminster", a-t-elle déclaré.