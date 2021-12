Marine, EXASPÉRÉE par l'attitude de Jean, le confronte dans l'Amour est dans le pré: "Je ne sais pas ce que je fais ici"

Pour la treizième saison de l'Amour est dans le pré, 10 agriculteurs, à la recherche de l’âme sœur, ont confié leur destin amoureux à Sandrine Dans. Parmi eux, une femme et neuf hommes âgés de 24 à 55 ans. Ces célibataires aux parcours touchants et atypiques ont fait appel à elle dans l’espoir de briser leur solitude.

Des tensions sont apparues entre Marine et Jean au fil de leur voyage. L'agriculteur critiquait beaucoup le séjour et n'arrivait pas à décrocher de son téléphone. Une fois sur la plage, Marine lui a confié son ressenti. "Je ne sais pas ce que je fais ici, Jean", lui dit-elle. "On est à Rotterdam, il fait bon, il y a du boulot à crever chez nous et ce n'est pas facile d'être connecté ici", réagit Jean.

"Ce n'est pas une question d'être connecté. Je ne sais pas, je ne comprends pas ma place, je ne sais pas ce que tu cherches. Si on est amis, s'il y a plus, s'il y aura plus, si on ne se verra plus après le voyage. C'est l'énigme", explique Marine, qui ne sait pas ce que pense l'agriculteur.

Jean tente alors de la rassurer: "On s'entend bien, il y a plein de trucs sur lesquels on est d'accord, on est les mêmes". La jeune femme lui explique qu'elle a le sentiment qu'il est "fort perdu" et doit "clarifier certaines choses".