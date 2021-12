Mort mystérieuse du top-modèle Christy Giles: un acteur de NCIS arrêté pour complicité d’homicide volontaire

Trois fêtards hollywoodiens ont été arrêtés en lien avec la mort mystérieuse de deux jeunes femmes dont les corps ont été jetés à l'extérieur de deux hôpitaux de la région de Los Angeles.

David Pearce, 37 ans, Brandt Osborn, 42 ans, et le directeur de photographie Michael Ansbach, 47 ans ont été arrêtés mercredi après-midi pour la mort de Christy Giles et Hilda Marcela Cabrales-Arzola. Une information confirmée et communiquée par la police de Los Angeles et le mari de la top-modèle Christy Giles, Jan Cilliers.

Pearce est accusé d'homicide involontaire et est détenu moyennant une caution d'un million de dollars, ont indiqué les forces de l'ordre. Brandt Osborn, acteur, dans la série NCIS et Michael Ansbach, originaire de Poughkeepsie, dans l'état de New York, sont chacun accusés de complicité d'homicide involontaire.

"On pense que les deux femmes ont reçu des médicaments et ont fait une overdose", a déclaré la police de Los Angeles en annonçant les arrestations.

"Sur base de cette enquête, les autorités craignent qu'il n'y ait d'autres victimes dans notre communauté qui auraient pu être droguées par un ou plusieurs de ces hommes", ont expliqué la police de Los Angeles.

Selon les acteurs Alexandra Creteau et David Murrietta Jr., tous deux âgés de 35 ans, Brandt Osborn leur aurait révélé lors d'un tournage en novembre "qu'il avait fait la fête avec deux femmes et avait dû se débarrasser d'elles".

"J'ai eu le week-end le plus fou de ma vie", aurait-il déclaré à David Murrietta.

"Il m'a raconté comment ils avaient fait la fête, deux filles sont revenues chez lui et elle ont consommé un tas de drogues."

David Murrietta a déclaré qu'Osborn lui avait dit qu'il avait quitté son appartement pour passer un test COVID-19 pour le tournage d'une publicité, et quand il est revenu, son colocataire l'a informé que Giles était morte.

"Il a vérifié son pouls, a paniqué, a décidé de ne pas appeler le 911, et ils ont décidé quoi faire du corps", a déclaré Murrietta au New York Post.

"Ensuite, comme ils ne savaient pas quoi faire et qu'ils ne voulaient pas appeler le 911 et avoir des ennuis, ils ont décidé de conduire et de déposer son corps à l'hôpital de Culver City."

"Il nous a détaillé ceci: "Nous avons déposé la première fille, nous sommes revenus chez nous", puis il a vérifié le pouls de la deuxième fille et il était très faible, alors ils ont essayé de décider quoi faire avec la deuxième fille.

"Je l'ai fait monter dans la voiture et j'ai décidé de la déposer dans un deuxième hôpital pour ne pas éveiller de soupçons."

Giles, 24 ans, mannequin et actrice en herbe, a été retrouvée morte sur le trottoir devant l'hôpital Southern California à Culver City le 13 novembre et l'architecte Hilda Marcela Cabrales-Arzola, 26 ans, a été retrouvée inconsciente devant l'hôpital Kaiser Permanente de West Los Angeles deux heures plus tard.

Hilda Marcela Cabrales-Arzola est décédée après plus de deux semaines dans le coma, lorsque sa famille a coupé son assistance respiratoire la veille de son 27ème anniversaire.