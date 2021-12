Le jeune magicien Donovan a bluffé de nombreuses stars: "Le truc le plus fou, c'est lors d'un tour avec Will Smith"

Ce lundi midi, un magicien pas comme les autres était l'invité d'Alix Battard dans le RTL INFO avec Vous. Un jeune magicien qui aime le contact direct. Il s'agit de Donovan.

Pardon d’insister sur votre âge, mais à 20 ans vous avez déjà une émission de télé sur RTL-TVI, plus de 250.000 personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux notamment, une tournée avec plusieurs dates de spectacles. C’est aussi de la magie tout ça ?

"C’est du travail, c’est de la passion, c’est de la patience."

Quand vous réécrivez votre histoire, vous êtes né dans un petit village en Alsace près de Colmar. Personne dans votre famille n’est dans ce métier. Comment expliquez-vous en être arrivé là si tôt ?

"Je voulais devenir un super-héros. J’avais envie de surprendre les gens quelle que soit la manière. La magie c’est le truc « le plus simple » pour surprendre son entourage. Je vois ça un peu comme des cadeaux qu’on peut offrir. Il y a toujours des réactions sympas."

Votre spécialité, ce sont les tours de magie de rue, au contact direct du public. Pourquoi ? Les grands spectacles à la David Copperfield ne vous intéressent pas ?

"Ce n’est pas que cela ne me parle pas, c’est que j’aime beaucoup le contact humain. J’aime être proche des gens et faire des tours de magie près d’eux pour leur prouver qu’il n’y a pas d’artifices. Cela se passe dans leurs mains, sous leurs yeux. Mais je suis un grand fan de show. Je veux être un showman. J’essaie donc d’être showman sur scène mais proche du public."



Vous avez déjà bluffé aussi des stars. Will Smith, Gad Elmaleh, David Hallyday, Yannick Noha, Michel Drucker ou encore Garou. Vous n’êtes jamais vous intimidé par eux ?

"Les rares fois où j’ai été intimidé, ce n’était pas à cause des stars mais plutôt à cause des gens autour qui me disaient: "C’est la chance de ta vie". Il y a une pression, il y a des caméras. Même devant Will Smith. Lui, quand il te voit, il te met directement à l’aise."

Vous n’avez pas une anecdote à nous raconter parmi toute ces rencontres ?

"J’ai vécu plein de choses. Le truc le plus fou je pense, cela reste ma rencontre avec Will Smith. J’ai fait apparaître un morceau de carte dans sa poche. Et personne ne peut l’approcher, personne ne peut toucher Will Smith. Donc c’est compliqué de lui glisser quelque chose dans la poche. Au moment où on filmait le tour de magie avec lui, je n’avais aucune idée si je fonçais dans le mur ou pas. Quand je lui ai dit: "La carte est dans ta poche, j’étais plus en train de me dire, j’espère que la carte est dans ta poche"".

Gad Elmaleh a dit: "Il est un peu vicieux". Vous prenez plaisir à tromper les gens ?

"Ah oui !"

Ce qui vous intéresse, c’est leurs réactions ou votre performance ?

"Leurs réactions, évidemment. J’aime performer, j’aime apprendre des nouveaux tours, des nouvelles techniques. Mais les réactions, c’est un cadeau. La magie, cela met tout le monde au même âge. N’importe quelle personnalité, n’importe quelle personne devient un enfant de 6 ans quand un tour de magie est bien géré."

Un tour de magie ça se prépare en combien de temps ?

"Cela dépend du tour. Il y a tellement de techniques différentes."

Et comment vous travaillez ? Vous travaillez au quotidien ? Vous prenez des cours ? Il y a d’autres magiciens qui vous conseillent ? Comment mettez-vous au point un nouveau tour ?

"En vrai, on peut prendre des cours. Personnellement, je n’en ai jamais pris. La magie, c’est une passion. Donc, ce sont des livres, des vidéos, de la recherche constante. Il y a des tours qui sont très impressionnants pour le public qui sont très simples à faire finalement. Il y en a d’autres qui sont compliqués à réaliser et les gens ne captent même pas que c’est un tour de magie."



Dans les dates à venir en Belgique, il y a des nouveautés ?

"Le spectacle est nouveau et il est constamment en amélioration. Dès que je sors de scène, je prends note de ce qui allait et ce qui n’allait pas. Ensuite, je modifie certaines choses."

Vous aimez la Belgique ?

"Je n’arrête pas de le dire. La Belgique, c’est ma deuxième maison. C’est la famille. Je ne le dis pas pour faire plaisir, je le ressens vraiment. Je me suis fait beaucoup de potes pendant toutes ces années ici."