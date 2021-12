Patrick Puydebat a-t-il réellement été en couple avec Hélène Rollès de la série "Hélène et les garçons"?

Depuis 25 ans, ils forment un couple mythique à l'écran qui connaît des hauts et des bas. Tout d'abord en 1992 dans la série française "Hélène et les Garçons", et puis dans la suite de leurs aventures évoquées dans la série "Les mystères de l'amour".

C'est le magazine Gala qui l'évoque alors qu'Hélène Rollès célèbrait ses 55 ans ce 20 décembre: oui, Patrick Puydebat et Hélène Rollès ont bien été en couple à un moment donné, pendant les tournages de la série "Hélène et les garçons".

Cette romance n'a pas été rendue publique à l'époque mais a été évoquée en 2014 par Jean-Luc Azoulay, l'ancien producteur des deux séries:"Oui. Ils ont eu une vraie histoire et c’est très mignon",

avait-il révélé.

Cinq ans, plus tard, interrogé à ce sujet, Patrick Puydebat, alias Nicolas, n'avait pas pu nié l'évidence... "Oui ! Après des débuts conflictuels, la réalité a fini par rattraper la fiction. Mais bon, on était jeunes, il y a prescription maintenant…", révélait alors l’acteur de 48 ans.