Pierre Cassignard est décédé: la veille, le comédien fêtait ses 56 ans

Ce lundi 20 décembre, le comédien et metteur en scène Pierre Cassignard est décédé.

Pierre Cassignard est décédé à l'âge de 56 ans ce 20 décembre. La veille, le comédien et metteur en scène célébrait son anniversaire. C'est sa complice sur scène Michèle Bernier qui a annoncé la triste nouvelle sur Instagram. "Je t'aimerai toujours... Immense ami", a-t-elle écrit en commentaire d'une photo de l'acteur. Ils partageaient tous les deux l'affiche de la pièce "Un grand cri d'amour", de Josiane Balasko.

Pierre Cassignard est né en 1965 à Sainte-Foy-la-Grande. En 1984, il arrive à Paris pour intégrer une école de théâtre. Trois ans plus tard, il obtient son premier rôle dans la pièce "Un jardin en désordre". Depuis sa sortie du Conservatoire, il enchaîne pièces de théâtre et films. En 1997, il obtient le Molière du comédien pour son double rôle de Tonino et Zanetto dans "Les Jumeaux vénitiens".

Depuis l'annonce de son décès, les hommages se multiplient dans le monde du cinéma.