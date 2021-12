Diane Leyre, Miss France 2022, se confie sur son poids: "Avant, j'avais 10 kilos de plus"

La nouvelle Reine de beauté de l'Hexagone qui a été sacrée ce 11 décembre à Caen à l'âge de 24 ans, se dévoile à ses 595.000 nouveaux abonnés sur Instagram. Elle n'hésite pas à répondre à de longues séances de questions/réponses postées en Story.

Lors de ces interactions avec son public, la jeune femme n'a pas hésité à poster une photo d'elle sans maquillage mais aussi à révéler qu'elle avait du mal à garder un poids stable. "Je n'ai pas toujours eu ce corps. Je suis passée par tout type de corps. Quand j'étais jeune, j'étais très maigre. Ensuite, j'ai pris un petit peu de poids. Et quand je suis partie vivre à Madrid, j'avais 10 kilos de plus que maintenant. C'est grâce au sport que j'ai perdu ces petits kilos en plus. Mais j'ai toujours été à l'aise dans mon corps. Je pense que ce n'est pas la forme qui compte, c'est votre état d'esprit", a-t-elle détaillé.

La jeune femme n'a pas porté d'appareil dentaire dans sa jeunesse et possède une dentition sans défaut. Si la jeune femme avoue nourrir un complexe, c'est dans sa diction. Elle a détaillé que lorsqu'elle était fatiguée, elle laissait parfois traîner un son "Schh" sous sa langue. Un défaut qu'elle tente de corriger.