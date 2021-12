La surprenante publication Instagram de Charlene de Monaco à l'approche de noël

C'est en Suisse que Charlene se repose après plusieurs mois passés en Afrique du Sud et de sérieux ennuis de santé.

Après un bref passage par le Rocher, elle s'en est allée se reposer au calme et c'est seul que, le 15 décembre, Albert II a convié les petit monégasques à un arbre de noël magique au palais princier.

Mais le mardi 21 décembre, elle a tenu à adresser un message à sa communauté sur Instagram. Elle a posté une carte de vœux accompagnée d'un message : "Je vous souhaite à tous de belles et sûres fêtes de fin d'année. Avec tout mon amour", a-t-elle écrit.

Et cette année, la carte n'est pas une photo de famille classique comme on a l'habitude de voir. Il s'agit d'un dessin représentant Albert II, Charlene et leurs deux enfants réunis devant le sapin de noël. Un magnifique dessin réalisé avec beaucoup de finesse et très apprécié de la communauté de Charlene. "C'est magnifique", "Très beaux", "Charlène nous t'aimons", peut-on notamment lire en commentaire.

On ignore si Charlene a prévu de passer les fêtes à Monaco ou si elle poursuit sa convalescence en Suisse.