Comment Orelsan est parvenu à augmenter de 30% la fréquentation d'un resto de Caen

Le restaurant kebab "Magic Beau Gosse" à Caen a vu sa fréquentation considérablement augmenter ces dernières semaines. Et pour cause : le chanteur Orelsan, originaire de la ville normande, évoque le lieu dans le texte d'une de ses nouvelles chansons.

Dans le titre "Du propre", on peut l'entendre chanter : "Cinq heures du mat' sur le port, un dernier shot / C'est pour ma ville, sauce magique, beau gosse".

Grâce à ces quelques paroles, l'affluence du restaurant a fameusement augmenté.

"Beaucoup de gens, avec beaucoup de sympathie, viennent nous voir et nous disent clairement 'vu qu'Orelsan nous conseille de venir ici, on vient'. C'est une publicité inespérée, ça a été l'euphorie sur les réseaux sociaux. On a bien augmenté de 30% la fréquentation... surtout en cette période de crise sanitaire. On a augmenté notre chiffre d'affaires de 30%, et c'est fou", a expliqué à BFMTV le propriétaire, Ahmad Pourmand.