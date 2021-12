Robin Le Mesurier, guitariste de Johnny Hallyday, est décédé à l'âge de 68 ans

Robin Le Mesurier est décédé ce 22 décembre. Il avait 68 ans.

Il a accompagné Johnny Hallyday sur scène pendant 23 ans. Le guitariste anglais Robin Le Mesurier est décédé. L'homme de 68 ans luttait contre un cancer.

Robin Le Mesurier est né le 22 mars 1953 à Londres. De 1980 à 1986, il a été le musicien de Rod Stewart. C'est en 1994 qu'il commence à travailler avec Johnny Hallyday. Il ne le quittera pas jusqu'à son décès, en décembre 2017. Robin Le Mesurier est le musicien avec lequel Johnny a partagé le plus de scènes et joué le plus longtemps.

En novembre dernier, il se confiait à RTL France à propos de leur collaboration. "On n'a jamais eu un seul désaccord. En fait, notre relation a duré bien plus longtemps que beaucoup de mariages... C'est un homme si spécial, je suis certain qu'il n'est pas loin. Il m'a tellement touché, il était devenu comme un frère."

Ce sont ses complices dans le groupe de Johnny qui ont annoncé son décès.