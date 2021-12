Matthieu Chedid annonce une heureuse nouvelle: "Le plus beau cadeau du monde pour mes 50 ans"

Matthieu Chedid a annoncé une heureuse nouvelle sur sa page Facebook. Le chanteur est papa pour la troisième fois.

Matthieu Chedid a dévoilé une belle surprise à ses fans ce mercredi 22 décembre, lendemain de son 50ème anniversaire. L'artiste est devenu papa pour la troisième fois. "Touché en plein coeur par tous vos messages. L'émotion est à son comble car je suis père pour la troisième fois depuis quelques jours. Une petite fille vient d'arriver dans la famille Chedid. Sa super maman m'a fait le plus beau cadeau du monde pour mes 50 ans. Aussi vous n'imaginez pas ma joie de vous retrouver en 2022 pour le nouvel album et la tournée. En attendant, entouré de ma famille chérie, je vous souhaite de sublimes fêtes." Une photo en noir et blanc de l'artiste accompagne ce texte.