L'adorable prince Charles du Luxembourg, 1 an, vole la vedette à ses parents sur la carte de voeux de la famille royale (photos)

Le prince Charles du Luxembourg, né en mai 2020, a bien grandi. L'adorable petit garçon a pris la pose avec ses parents pour les traditionnelles photos de Noël.

Le prince Charles du Luxembourg a dévoilé son plus beau sourire sur la carte de voeux de la famille royale luxembourgeoise. Plusieurs clichés ont été partagés sur Instagram. On peut y voir le petit garçon né en mai 2020 entouré de ses parents, le Grand Duc Guillaume, 40 ans, et la Grande Duchesse Stephanie, 37 ans.

Devant une cheminée, le couple et son enfant ont pris la pose. La Grande Duchesse est entièrement vêtue de rouge, tandis que le prince Charles porte un pull et un pantalon beiges. La petite famille semble décontractée.

Sur la publication Instagram, il est indiqué: "Le Prince Guillaume et la Princesse Stéphanie, avec le Prince Charles, vous souhaitent une joyeuse fête de Noël et une heureuse année 2022".