Devin Ratray, Buzz dans "Maman j'ai raté l'avion", arrêté pour violence domestique

Devin Ratray, notamment connu pour son rôle de Buzz dans "Maman j'ai raté l'avion", a été arrêté pour violence domestique après une altercation avec sa petite amie.

Devin Ratray a été arrêté ce mercredi 22 décembre pour violence domestique. L'acteur est accusé d'avoir étranglé sa petite amie dans une chambre d'hôtel dans l'Oklahoma plus tôt dans le mois. Devin Ratray, 44 ans, est connu pour avoir joué le rôle de Buzz, le grand frère diabolique de Kevin McCallister dans "Maman j'ai raté l'avion".

Lors d'une Convention auquel ils participaient ensemble, Devin aurait été en colère contre sa petite amie car elle aurait accepté la demande de deux fans qui souhaitaient obtenir gratuitement l'autographe de l'acteur. Ils étaient alors au bar de l'hôtel. Leur dispute aurait ensuite continué dans leur chambre. Sa petite amie a expliqué qu'il l'avait jetée sur le lit et aurait tenté de l'étrangler, en lui disant : "c'est comme ça que tu meurs". Elle lui a mordu la main et aurait tenté d'appeler à l'aide. L'acteur aurait alors arrêté de l'étrangler mais l'aurait frappée. Elle a finalement réussi à sortir de la chambre.

Devin Ratray nie les faits

La victime présumée a été retrouvée avec de nombreuses blessures, dont un oeil au beurre noir, des marques sur les lèvres, un bleu sur la poitrine... Depuis cette violente dispute, le couple aurait rompu.

Devin Ratray a été arrêté et fait face à des accusations de violence domestique et de coups et blessures par strangulation. Une source policière a révélé à Fox News que l'acteur se serait rendu de lui-même à la police. Il a depuis été libéré car sa caution de 25.000 dollars a été payée. Il nie les accusations contre lui.