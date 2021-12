La Chine donne 10 jours à ses célébrités pour payer leurs impôts

La Chine a donné 10 jours à ses célébrités et stars de l'internet pour se mettre en règle avec l'administration fiscale après une lourde amende pour fraude contre une influenceuse, dans un contexte de reprise en main du secteur du divertissement.

Le président chinois Xi Jinping a exhorté en août à la "prospérité commune" et promis un "ajustement" des revenus excessifs. Un message alors compris comme un avertissement aux riches patrons et aux excès dans certains secteurs dont le showbiz et l'internet, accusés d'offrir des "salaires mirobolants".

Lundi, l'influenceuse Viya, très en vue en Chine pour ses vidéos de "télé-achat" 2.0, a été épinglée pour fraude fiscale et condamnée à payer la somme record de 1,3 milliard de yuans (181 millions d'euros).

"Les vedettes du spectacle, les livestreamers et autres personnalités publiques doivent se conformer strictement aux dispositions de la loi fiscale", ont fustigé plusieurs bureaux des impôts dont ceux de Pékin et Shanghai.

Tous ont en charge de nombreux salariés et entreprises du showbiz.

"Il est du devoir de chaque citoyen de payer des impôts", a martelé l'administration fiscale dans une note publiée mercredi. Elle donne aux célébrités jusqu'à "la fin de l'année", soit 10 jours, pour se mettre en règle, et menace de "lourdes" sanctions.

Viya a disparu mardi des principaux réseaux sociaux du pays, au lendemain de sa condamnation pour fraude fiscale. Elle comptait auparavant 110 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Sa notoriété lui valait d'être fréquemment sollicitée par les marques et d'être à la tête d'un petit empire.

- "Rectifier le chaos" -

L'internet en Chine est strictement encadré et les censeurs du pays n'hésitent pas à plonger dans l'anonymat numérique individus ou entreprises dans le collimateur du pouvoir communiste.

Les célébrités sont ces derniers mois dans le viseur des autorités.

La télévision publique CCTV a ainsi annoncé jeudi le lancement d'une campagne de deux mois de "rectification du chaos" sur internet. Elle ciblera notamment le "streaming en direct", mode de diffusion auquel les influenceurs ont régulièrement recours.

Viya n'est pas la première vedette chinoise à être épinglée pour fraude fiscale.

En août, la comédienne Zheng Shuang, connue pour plusieurs rôles dans de populaires séries télévisées en Chine, avait été condamnée à payer 39 millions d'euros. Le régulateur de l'audiovisuel avait imposé le retrait des séries avec l'actrice et ordonné aux producteurs de ne plus faire appel à ses services.

En 2018, la star du cinéma chinois Fan Bingbing avait présenté ses excuses à ses fans et au Parti communiste, alors que le fisc lui réclamait 129 millions de dollars d'impôts et pénalités.