Meghan et Harry auraient fait baptiser Lilibet dans le plus grand secret aux Etats-Unis

Selon un expert royal, Lilibet, la fille du prince Harry et de Meghan Markle, aurait été baptisée dans le plus grand secret aux Etats-Unis.

Lilibet, la fille de Meghan Markle et du prince Harry, est née le 4 juin dernier. A-t-elle déjà été baptisée ? Pour l'expert royal Neil Sean, la réponse est positive. Il affirme sur sa chaîne YouTube qu'elle l'a été dans le plus grand secret aux Etats-Unis. "Selon une source très fiable de Los Angeles, la fille de Meghan et Harry a bien été baptisée. Apparemment, cela pourrait faire l'objet d'un chapitre des mémoires d'Harry."

"Quand on y pense, ce serait tout à fait logique, ajoute-t-il. Mettre des images comme ça, découvrir qui sont les invités, la marraine, le parrain..." Pour la famille royale, ce baptême serait sûrement vécu comme une trahison. La reine Elizabeth II espérait en effet que son arrière-petite-fille soit baptisée au Royaume-Uni. Et c'est ce qui était prévu, mais Meghan et Harry ne souhaiteraient pas voyager avec leurs deux enfants à cause de la pandémie de coronavirus. Ce n'est pas encore tout de suite que les Anglais découvriront le visage de la fillette, âgée de 6 mois.