Meghan Markle et le prince Harry dévoilent enfin le visage de Lilibet

A l’occasion des fêtes de fin d’année, le couple emblématique Meghan Markle et le prince Harry ont dévoilé une magnifique photo de leurs enfants. C’est la première fois que la petite Lilibet Diana fait son apparition officielle. Quelle belle petite frimousse !

Le couple aura attendu six mois avant de dévoiler la première photo de leur fille. Sur le cliché qui a été dévoilé sur les réseaux sociaux par le journaliste Max Foster, on peut admirer la petite princesse dans une robe blanche, dans le bras de sa mère. Toute la famille affiche un magnifique sourire. Cette publication a évidemment fait craquer l’intégralité des internautes.

Pour rappel, Meghan et Harry ont souhaité rendre hommage à la reine Elisabeth II et à la princesse Diana, en prénommant leur fille Lilibet Diana. En effet, le prince Philip décédé quelques mois avant la naissance de la petite fille, a toujours surnommé son épouse par le diminutif "Lilibet". Le fils cadet du prince Charles a également donné à sa fille le nom de sa mère, décédé dans un accident de la route à Paris en 1997.

Le bébé de la réconciliation

Les heureux parents d’Archie et de Lilibet avaient présenté la petite fille à Sa Majesté la reine Elisabeth en vidéoconférence. Avec le prince Charles, les choses semblent également s’arrangés. La relation entre l’héritier au trône et le plus jeune de ses filles aurait pris un véritable tournant depuis la naissance de Lilibet Diana. La preuve que les tensions s’apaisent petit à petite, le prince William et Kate Middleton avaient envoyé un cadeau quelques heures seulement après la naissance de la petite princesse.