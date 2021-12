Le palais de Buckingham publie une photo d'Elisabeth II: elle contient de nombreux symboles

En cette période de fêtes de fin d’année, la reine Elisabeth II d’Angleterre s’adressera à son peuple, le jour de Noël. Quelques jours avant sa prise de parole, le palais de Buckingham a diffusé une photo de la reine assisse derrière son bureau au château de Windsor. La souveraine porte également une robe rouge aux couleurs de Noël, signée Angela Kelly, sur laquelle on peut voir une broche en saphir, la même qu’elle portait sur les clichés de sa lune de miel et de ses noces de diamant. Au côté de sa Majesté, une photo qui ne passe pas inaperçu, celle du prince Philip. Elle a été prise en 2007 à Broadlands, dans le Hampshire, à l’occasion de leur anniversaire de mariage. Tous ces éléments rendent hommage à son époux disparu en avril dernier à l’âge de 99 ans.

Quand le Covid gâche la fête

A 95 ans, Elisabeth II s’apprête à passer son premier Noël, sans son époux. Ainsi son discours, qui sera diffusé à 15 heures le jour de Noël, "devrait avoir une touche personnelle", selon ITV News. Dans son message, la souveraine évoquera évidemment la crise sanitaire, en louant "l’esprit indomptable" de ceux qui ont relevé "magnifiquement" les défis de la pandémie.

La crise sanitaire a également chamboulé les plans de la mère du prince Charles. Cette année, il n’y a pas eu de traditionnel dîner à Sandringham. La souveraine passera les fêtes au château de Windsor, aux côtés de son fils ainé et de sa femme, Camilla Parker Bowles. En revanche, la reine sera privée de la présence de sa fille, la princesse Anne. Selon le Daily Mail, son mari, le vice-amiral de 66 ans, Timothy Lawrence, a été testé positifs au Covid-19. Il a été placé en isolement dans son domaine de Gatcombe. Cas contact, la princesse Anne a été contrainte de renoncer à passer les fêtes de Noël avec sa maman. La famille royale ne déroge pas aux règles.

Quant aux petits-enfants de la reine: William et Kate Middleton devraient passer Noël dans leur résidence d’Anmer Hall dans le Norfolk, avec des membres de la famille de la duchesse de Cambridge. De leur côté, le couple emblématique Meghan Markle et le pince Harry ne passeront pas Noël, avec la famille royale. Toutefois, ils ont réservé une surprise à la reine d’Angleterre... Mais nous n'en saurons pas plus.