Alec Baldwin s’affiche avec une "tête de déprimé" sur Instagram

A deux jours de Noël, Alec Baldwin s’est adressé à ses fans dans une vidéo postée sur Instagram. Deux mois après la mort accidentelle de Halyna Hutchins, l’acteur a voulu remercier sa communauté de l’avoir soutenu.

Ce jeudi 23 décembre, les internautes ont été surpris de voir une vidéo postée par l’acteur Alec Baldwin. On peut le voir avec une triste mine. Il se dit marqué par le drame survenu il y a deux mois. Pour rappel, lors du tournage du film Rust, le cinéaste a accidentellement tiré sur Halyna Hutchins. Depuis, Alec Baldwin a dû mal à s'en remettre. Toutefois, pour remonter la pente, il peut compter sur sa communauté de fans. "Je voulais prendre un moment pour remercier toutes les personnes qui m’ont envoyé des mots si gentils, leurs meilleurs vœux, de la force, de l’espoir, des prières, des pensées et beaucoup d’encouragements. J’ai reçu des centaines de mails d’amis, de famille, de collègues et de personnes dont je n’ai jamais entendu parler depuis un certain temps pour m’envoyer de la force et de bons vœux, etc. Je leur en suis vraiment reconnaissant."

Dans cette vidéo, l’acteur a également eu des mots tendres pour la victime: "J’ai hâte que certains aspects de cette histoire soient derrière moi. Bien sûr, quelqu’un est mort si tragiquement. Je ne perds jamais ça de vue, il ne passe pas un jour sans que j’y pense", a-t-il ajouté.

Le plus important : la famille

Cette semaine, une source anonyme avait déclaré que l’acteur voulait passer des vacances tranquilles avec sa femme et ses six enfants. Ce proche a révélé que le couple adore passer du temps avec leurs enfants. "Pour Alec et Hilaria, voir la joie dans les yeux de leurs enfants a été magique lors des préparations de Noël (…) La famille s’est concentrée sur la décoration du sapin, la cuisine et le fait de passer du temps de qualité ensemble. Le couple souhaite que les enfants passent de bonnes vacances." C’est dans ces moments difficiles qu'Alec Baldwin peut compter sur sa famille aimante.