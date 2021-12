Retrouvailles émouvantes entre Kate Winslet et Léonardo DiCaprio: "Je n’ai pas pu m’arrêter de pleurer"

Depuis le film Titanic de James Cameron en 1997, une amitié s'est créée entre les deux acteurs principaux: Kate Winslet et Leonardo DiCaprio. Dans une interview accordée au journal anglais The Guardian, l'actrice s'est confiée sur sa relation amicale avec le beau Leo.

Cet entretien avait pour but de faire la promotion de son nouveau film Ammonite et de sa série Mare Of Easttown. Mais l’actrice oscarisée n’a pas pu s’empêcher d’être nostalgique en évoquant les tournage avec son collègue sur Titanic et sur les Noces Rebelles.

"C'est mon ami, mon ami très proche"

Kate Winslet a également affirmé que les deux amis se sont récemment revu à Los Angeles. Ils ne s’était plus retrouvé depuis le début de la crise sanitaire. "Je n’ai pas pas pu m’arrêter. Je le connais depuis la moitié de ma vie! Ce n’est pas comme si j’avais pu me retrouver à New York ou qu’il avait voyagé à Londres et qu’il y avait eu une chance pour nous de dîner ou de prendre un café et de rattraper le temps perdu. Nous n’avons pas pu quitter nos pays. Comme tant de personnes dans le monde qui sont amis, nous nous sommes manqués à cause du Covid. C’est mon ami, mon ami très proche. Nous sommes liés pour la vie" , a-t-elle déclaré avec tendresse.

La dernière apparition publique des deux acteurs ensemble remonte déjà à 2016! Kate Winslet avait alors effectué le déplacement jusqu’à la grande cité du cinéma américain pour soutenir Léonardo DiCaprio durant les Oscars. L’acteur américain, alors âgé de 42 ans à l’époque, avait remporté sa première statuette. Ce prix récompensait son remarquable interprétation dans The Revenant.