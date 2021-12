Vitaa s’affiche avec son ventre arrondi sur Instagram (Photo)

Plutôt discrète sur sa vie privée, Vitaa veut surtout protéger ses deux enfants. Pourtant, chose rare, la chanteuse a publié ce 24 décembre un cliché d’elle et de ses deux garçons, en mettant bien sûr son magnifique baby bump en avant.

La semaine passée, l’acolyte de Slimane de la tournée Versus, avait annoncé qu’elle attendait son troisième enfant. Cette annonce avait surpris ses fans qui ne s’attendaient pas à une telle nouvelle.

La tournée est maintenant terminée, il faut se reposer pour Vitaa. En vacances à la montagne avec son mari et ses deux garçons, Liham et Adam. La chanteuse en a profité pour publier une magnifique et tendre photo. On la voit entourer de ses enfants qui l’enlacent. C’est également la première fois que l’interprète de Confession Nocturne montre son ventre arrondi. "Le meilleur à vous que vous soyez seul ou avec vos proches, que Dieu vous comble de ses bienfaits et vous apporte la paix. Merci à tous pour cette année incroyable. Consciente d’avoir cette chance exceptionnelle de vous avoir à mes côtés depuis tant d’année… On vous embrasse et on vous envoie plein d’amour", a-t-elle légendé.

Les réactions ne sont pas fait attendre. Le cliché à récolter de plus de 68.000 likes en quelques heures seulement.