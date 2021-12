"Mon regretté Philip": Elizabeth II a livré un discours émouvant lors de ses vœux de Noël

Comme chaque année, la reine Elizabeth II s’est adressée aux Britanniques à l’occasion des fêtes de Noël. Ses vœux ont été diffusés à 16 heures, ce samedi 25 décembre. La souveraine britannique a, comme on pouvait s’y attendre, livré un discours émouvant faisant référence à son défunt mari, le prince Philip, parti à l’âge de 99 ans avril dernier.

Il s’agissait du premier Noël de la reine d’Angleterre sans son époux, le prince Philip, parti à l’âge de 99 ans en avril dernier. Cette perte était un événement très douloureux pour Elizabeth II qui est, aujourd’hui encore, très marquée par sa disparition. La souveraine britannique parle encore souvent de lui. Et c’était encore le cas ce samedi 25 décembre, lors de son traditionnel discours de Noël.

Chaque année, la reine s’adresse aux Britanniques pour présenter ses vœux. L’enregistrement se déroule toujours au même endroit : dans la White Drawing Room du Château de Windsor. Et comme l’on pouvait s’y attendre – notamment grâce à la photo publiée avant la diffusion du discours – Elizabeth II a proposé un message faisant référence au prince Philip. ""Bien que ce soit pour beaucoup de gens une période de grand bonheur et de gaieté, Noël peut être difficile pour ceux qui ont perdu des êtres chers. Cette année, je comprends particulièrement pourquoi. Depuis le décès mon regretté Philip j'ai tiré beaucoup de réconfort des marques d'affection que l'on m'a témoignées", a-t-elle commencé.

Discours chargé en émotion mais la reine ne s’est pas laissé gagner par la tristesse. Elle a essayé de voir le côté positif. "Son sens du droit, sa curiosité intellectuelle et sa capacité à trouver des raisons de se réjouir dans toutes les situations étaient irrépressibles. Son regard malicieux était présent jusqu'à la fin de sa vie. Mais la vie, bien sûr, s'achève un jour et bien qu'il me manque, et manque à ma famille, je sais qu'il voudrait que nous profitions de Noël", ajoute la reine, assise auprès d'un grand sapin scintillant, insistant sur la "joie" de la fête "malgré le rire familier qui nous manque".