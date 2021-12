Pourquoi la belle relation entre Amandine et Florent n'a pas tenu le coup dans l'Amour est dans le pré? L'agriculteur s'explique

Pour la treizième saison de l'Amour est dans le pré, 10 agriculteurs, à la recherche de l’âme sœur, ont confié leur destin amoureux à Sandrine Dans. Parmi eux, une femme et neuf hommes âgés de 24 à 55 ans. Ces célibataires aux parcours touchants et atypiques ont fait appel à elle dans l’espoir de briser leur solitude.

Florent était parti en voyage avec Amandine. Et les deux tourtereaux semblaient beaucoup tenir l'un à l'autre. Malheureusement, ils ne sont plus ensemble aujourd'hui. Il a expliqué ce qu'il s'était passé lors de la réunion des agriculteurs. "On est resté encore ensemble une semaine ou deux après le voyage, confie Florent. On s'est encore parlé après cet été, mais je me suis rendu compte que je l'énervais et elle, même chose. On est passé à autre chose tous les deux."

C'est en rentrant à la ferme après leur voyage que le jeune agriculteur s'est aperçu que leur histoire n'irait pas plus loin. "Je n'avais pas spécialement envie de prendre de ses nouvelles et tout ça. Les sentiments, ce n'est pas quelque chose que l'on sait contrôler."