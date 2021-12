James Franco avoue que sa dépendance au sexe l'a conduit à tromper "tout le monde" (vidéo)

James Franco admet qu'il était dépendant du sexe et "complètement aveugle aux sentiments des gens" dans sa première interview depuis près de quatre ans. "J'étais complètement aveugle à la dynamique du pouvoir ou à quoi que ce soit de ce genre ... Je ne voulais pas blesser les gens", a déclaré l'acteur - qui a été accusé d'inconduite sexuelle par plusieurs femmes en 2018 - sur "The Jess Cagle Show" de SiriusXM mardi.



Franco, 43 ans, a déclaré que ses problèmes ont échappé à tout contrôle lorsqu'il a découvert qu'il "ne pouvait jamais être fidèle à personne" - c'est-à-dire, jusqu'à ce qu'il rencontre sa petite amie actuelle Isabel Pakzad.

En faisant "beaucoup de travail" au cours des quatre dernières années, la star de "Pineapple Express" a dit qu'il a toujours lutté avec des problèmes de dépendance, mais ils s'étaient juste manifestés d'une manière différente. "J'ai vraiment utilisé mon expérience de la guérison pour commencer à examiner la situation et changer qui j'étais", a-t-il déclaré.



Franco a lutté contre la dépendance à l'alcool pendant son adolescence, mais une fois qu'il "ne pouvait plus utiliser l'alcool pour combler ce vide", il a recherché "le succès, l'attention".

"Et donc, d'une manière bizarre, je suis devenu accro à la validation, je suppose, ou au succès, ou peu importe ce que c'est", a-t-il ajouté.

"Le problème avec ça, c'est que, je suis sûr que vous pouvez le deviner, comme toute sorte de drogue ou quoi que ce soit, il n'y en a jamais assez... Et c'était, c'était sans fin."

En juin dernier, l’acteur a réglé un procès pour inconduite sexuelle pour un montant de 2 235 000 de dollars après que lui et son partenaire commercial Vince Jolivette aient été accusés d'avoir eu "un comportement inapproprié et sexuellement chargé envers des étudiantes en sexualisant leur pouvoir en tant qu'enseignant et employeur en leur faisant miroiter des rôles dans leurs projets" à l'école d'acteurs que le duo dirigeait autrefois.

En plus d'avoir été accusé d'inconduite sexuelle par cinq femmes en 2018, le réalisateur de "Disaster Artist" a également déjà fait les gros titres pour avoir tenté d'organiser une rencontre avec une jeune fille de 17 ans dans un hôtel de New York en 2014.

Après que le scandale a éclaté, Franco a admis que les messages étaient légitimes et s'est excusé. Franco a dit qu'il ne s'est pas exprimé jusqu'à présent parce que cela "ne semblait pas être le bon moment pour dire quelque chose."

"Il y avait des gens qui étaient en colère contre moi, et j'avais besoin d'écouter", a-t-il ajouté.