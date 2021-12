Qui a quitté l’aventure du Meilleur Pâtissier lundi soir aux portes de la finale?

Ils n'étaient plus que 4 cette semaine à prétendre au titre tant convoité de Meilleur Pâtissier. Mohamed, Aya, Maud et Alexandre ont tout donné pour tenter d’accéder à la finale du concours. Pour cette douzième semaine du concours, les pâtissiers amateurs se sont affrontés autour de la thématique du monde féérique et enchanteur de Cendrillon.

Lors de la première épreuve, celle de Cyril, les candidats devaient redoubler de créativité pour réaliser une couronne princière. Et on peut dire qu’ils n’ont pas manqué d’imagination… Entre tarte au café, gâteaux à l’abricot ou aux fruits rouges et insert framboise-céleri, les pâtissiers se sont une nouvelle fois surpassés. Et c’est une nouvelle fois Maud qui a su se démarquer. C’est en revanche Mohamed qui fait un flop.

Une belle robe de Cendrillon en gâteau

Place ensuite à l’épreuve tant redoutée par les candidats chaque semaine : l’épreuve technique de Mercotte. Cette semaine, les 4 finalistes devaient réaliser un "Bibbidi-Bobbidi-Boo" qui, contrairement à ce que pensaient les candidats, n’est pas un carrosse… Mais bien la robe de Cendrillon, en gâteau avec des paillettes ! Il s’agissait en fait d’un montage en spiral fait de couches de biscuits viennois recouverts de compotée de framboise. En utilisant la technique du "tsunami cake", les candidats ont ainsi pu donner vie à la robe de Cendrillon.

Et pour la première fois dans le Meilleur Pâtissier, la dégustation de ces gâteaux s’est faite dans un lieu totalement inédit : le théâtre royal du Château. Et c’est Mohamed qui a remporté cette épreuve technique. Maud s’est classée deuxième, Alexandre est troisième et Aya est en dernière position.

Pour la dernière épreuve, l’épreuve créative, les 4 demi-finalistes ont dû réaliser un gâteau qui mettait en lumière l’un de leur soulier préféré. Et le chef invité était tout simplement Jean-François Piège, qui en attendaient beaucoup des candidats. Au moment de la dégustation, les trois jurés n’ont d’ailleurs pas été déçus par les choix de gâteau, de texture et de saveurs de nos pâtissiers amateurs.

"Ça ne va pas être facile de les départager cette semaine, vraiment", a d’emblée annoncée Mercotte à l’issue des dégustations. "Ils ont tous fait un beau parcours quand même… Avec des hauts et bas", a enchaîné Cyril. "Ça va se jouer sur des détails, mon Cyril", a-t-elle conclu.

Pas de tablier bleu cette semaine, Mohamed éliminé

Les candidats ont tellement performé lors de cette demi-finale qu’il a été impossible à Cyril et Mercotte d’attribuer le tablier bleu. "On n’a pas réussi à dire qui méritait le tablier bleu cette semaine, a annoncé Cyril aux 4 candidats restants. Donc pour la grande finale, il n’y aura pas de tablier bleu." La déception pouvait se lire sur le visage des demi-finalistes, et plus particulièrement sur celui d’Alexandre. Le Belge rêvait d’enfin le remporter.

Pour ce qui est du candidat à éliminer, c’est Mohamed qui quitte malheureusement l’aventure aux portes de la finale. Il a payé sa prise de risque de réaliser un gâteau à la burrata… "En tout cas, bravo pour ton parcours parce que, vraiment, tu nous as impressionnés toutes les semaines. Bien sûr, il y avait des hauts et des bas mais, dans l’ensemble, belle prise de risque et beaucoup de gourmandise", lui a dit Mercotte pour le réconforter.

"Pour quelqu’un qui a commencé la pâtisserie il n’y a pas longtemps, en arriver là, c’est quand même exceptionnel. Je t’ai vu t’ouvrir comme une fleur parce qu’au fur et à mesure, tu as pris confiance en toi et techniquement, tu es mon champion parce que tu m’as battu", lui a dit à son tour Cyril.

"Quel parcours quand même ! Je n’ai rien à regretter, j’ai passé vraiment une aventure exceptionnelle, c’était vraiment un privilège d’être là. Je n’aurais jamais cru participer à ce concours, d’être arrivé jusque-là, les quatre derniers, franchement, pour moi, c’est une grande victoire", a conclu Mohamed qui est vaincu que la pâtisserie est son domaine de prédilection.

Alexandre, le candidat belge originaire des Bons Villers, est donc toujours dans la compétition et file en finale aux côtés de Maud et Aya.