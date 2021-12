Coup de théâtre: Wejdene s’exprime suite à son inquiétant message après son élimination de Danse avec les stars (vidéo)

"Oubliez-moi"... c’est par ces mots que Wejdene avait annoncé sa pause sur les réseaux sociaux il y a deux mois. Une annonce survenue après son élimination de Danse avec les stars le 22 octobre. Un message qui semblait annoncer la fin de sa jeune carrière. Depuis la chanteuse de 18 ans avait supprimé le contenu de son compte Instagram, inquiétant de plus en plus ses fans.



Mais quelques semaines plus tard, l’interprète de Anissa s’est exprimée sur Instagram. Elle a choisi de la faire en musique… Elle a chanté pour annoncer son retour.



"Je voulais arrêter, mais il y a trop de biff, tu sais comment c’est. La famille, les amis te mettent la pression car t’es leur plan financier. Eux, ils comptent sur toi pour un bel avenir. J’ai que 18 ans moi-même, je vois pas l’avenir venir. Les pieds sur le succès, où est le frein ?", chante l’artiste.