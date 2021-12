Elizabeth II en danger? Un individu armé d’une arbalète s’introduit à Windsor pour "assassiner la reine"

L’information fait le tour des médias britanniques. Le jour de Noël, un individu armé d’une arbalète a été aperçu en train d’escalader le mur pour pénétrer dans l’enceinte du château de Windsor. La police est immédiatement intervenue pour arrêter l’homme.

Un homme armé d’une arbalète a été arrêté, ce samedi 25 décembre, alors qu’il tentait de pénétrer dans l’enceinte du château de Windsor, où la reine Elizabeth II célébrait Noël. Cette information a fait le tour des médias britannique, laissant planer des doutes quant à la sécurité de la souveraine de 95 ans.

L’individu en question, un jeune homme de 19 ans originaire de Southampton, a été aperçu en train d’escalader le mur puis courant dans les jardins. Immédiatement, la police de Thames Valley est intervenue pour arrêter l’intrus qui n’est pas parvenu à atteindre les bâtiments. Il a été emmené au poste de police de Maidenhead, où il a été interrogé et placé en garde à vue.

Une source a déclaré : "Les contrôleurs de sécurité surveillant la vidéosurveillance n'en croyaient pas leurs yeux lorsqu'ils ont repéré l'homme portant ce qui semblait être une arbalète et ont immédiatement envoyé des policiers armés sur les lieux comme une urgence de haut niveau." Un plan de protection "à grande échelle" a été exécuté pour assurer la sécurité de la reine, a précisé cette source.

Selon certains médias britanniques l’homme a agi avec pour intention "d’assassiner la reine pour se venger du massacre d’Amritsa" survenu le 13 avril 1919 après trois jours de violences meurtrières par les troupes britanniques contre des manifestants en Inde. C’est du moins ce que le suspect aurait déclaré dans une vidéo envoyée à des amis sur son compte Snapchat quelques minutes avant sa tentative d'intrusion. The Sun a publié des images de cette vidéo, dans laquelle on y voit des références apparentes à la sage Star Wars. En pull à capuche noir et en masque blanc, il se présente comme un Indien sikh, manipule l'arbalète et dit: "Je suis désolé pour ce que j'ai fait et ce que je vais faire. Je vais tenter d'assassiner la reine Elizabeth."

Sans vouloir confirmer l'authenticité de ces images spécifiquement, la police de Londres a indiqué que "des enquêteurs évaluent le contenu d'une vidéo".

Les tentatives d'intrusion à Windsor comme au palais de Buckingham, résidence de la reine au coeur de Londres, ne sont pas exceptionnelles. La plus spectaculaire remonte à 1982, à Buckingham, quand un trentenaire, Michael Fagan, avait réussi à se frayer un chemin jusqu'à la chambre à coucher de la reine, qui se trouvait au lit.