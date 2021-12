Laurence Boccolini révèle être divorcée depuis des années de Mickaël Fakaïlo: "J'ai envie de rétablir quelques vérités"

Laurence Boccolini a accordé une interview à Télé 7 jours. L’animatrice très discrète a fait de rares confidences sur sa vie privée. Elle a parlé de Mickaël Fakaïlo, deuxième dauphin de Mister France en 2003, qui a partagé sa vie durant de longues années. Pour rappel, ils s’étaient rencontrés lors du concours et s'étaient mariés l’année suivante.



Le public les pensait encore en couple, mais Laurence Boccolini a voulu préciser qu’elle et le père de sa fille de 8 ans Willow, ne sont plus mariés. Ils ont même divorcé il y a plusieurs années.

"J'arrive à une période de ma vie où j'ai envie de rétablir quelques vérités. Je suis une maman célibataire, depuis quelques années maintenant, et, pourtant, dans certains articles ou sur le Net, on dit toujours 'l'épouse de...'. Ce n'est pas la vérité, car je suis divorcée depuis de nombreuses années, et comme ça se passe très bien, que Willow a la chance de ne pas avoir des parents qui se disputent ou se déchirent, j'ai eu le désir de parler de ma vie telle qu'elle est aujourd'hui. Jusque-là, je n'avais pas envie de le faire."



L’animatrice confie qu’il y a quelques contraintes dans sa vie "comme toutes les femmes qui sont dans mon cas".



"Comme quand, en plein tournage, la baby-sitter m'annonce qu'elle est coincée dans le métro. C'est une angoisse permanente, une charge mentale énorme, mais c'est un choix qui a aussi de super côtés, car ma fille est heureuse et équilibrée. Moi, je n'ai plus de famille, j'ai perdu mes parents il y a longtemps, mais j'ai la chance d'être bien entourée. Le parrain et la marraine de Willow sont mes meilleurs amis, ils sont là pour elle. Lorsque je suis tombée très malade en rentrant d'Afrique du Sud, ils ont répondu présent. On a recréé une famille."