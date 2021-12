Jean-Luc Reichmann amaigri à cause de la maladie: "Je flotte un peu dans mes sweats"

L'animateur des 12 coups de midi a surpris lundi 27 décembre les téléspectateurs de TF1. Il est apparu affaibli à l'affiche de "Joséphine, ange gardien".

Comédien en plus d'être animateur aux commandes des 12 Coups de Midi, Jean-Luc Reichmann se voit confier de plus en plus de rôles sur petit écran. Débutant par un petit rôle dans la série Navarro, il est désormais à l'affiche de plusieurs séries avec des rôles plus importants sur TF1. En 2013, il a notamment joué un rôle de commandant de police dans "Léo Mattei, brigade des mineurs".

Ce lundi 27 décembre, les fans ont pu le retrouver à l'affiche d'une série connue de la chaîne française: "Joséphine, ange gardien". Dans cet épisode, le comédien de 60 ans incarne Gabriel, un entraîneur de patinage qui tente d'aider un adolescent en difficulté. Mais un détail sur son physique a surpris les téléspectateurs. Jean-Luc Reichmann apparaît aminci. Au moment du tournage, il venait en effet d'être touché par la Covid. "La production et les comédiens ont été fantastiques, car ils ont accepté de décaler de trois semaines. Après l’épreuve que je venais de traverser, je suis arrivé avec beaucoup d’humilité et des émotions à fleur de peau", a-t-il déclaré dans les colonnes de Télé Loisirs.

C'est en effet en avril 2021 que l'animateur est tombé malade, probablement contaminé par un de ses enfants. La Covid lui a fait vivre "un enfer de 15 jours". "Quand nous avons tourné, j’avais perdu sept kilos à cause de la maladie. Du coup, je flotte un peu dans les sweats à capuche et les blousons que je porte", poursuit-il. Après deux semaines de symptômes, l'animateur était remis sur pied.