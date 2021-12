Quel menu pour le 31 décembre? Voici les idées surprenantes et inspirantes de Julien Lapraille (vidéo)

Le Nouvel An a lieu dans quelques jours. C'est l'occasion pour Julien Lapraille de nous livrer ses conseils pour un repas réussi. Il met en avant le moment de partage. Cela signifie de venir avec différentes dégustations, car depuis deux ans, la communication n'est plus la même à cause de la pandémie et des mesures sanitaires. "En cuisine, le partage, c'est le plus important", explique le chef. "Chacun amène ses produits phares, ce qu'il aime".

Les tapas

Il conseille de privilégier les petites dégustations, d'opter pour des tapas. "Par exemple, une truite mi-cuite au chalumeau. Ca parait fou, mais moi je cuis ma truite au chalumeau, avec une petite mousse de truite, un petit chou fleur en pickles, le tout disposé sur un blini".

En potage, le chef propose de partir sur le potimarron et la carotte. "On mélange les deux et dedans, on met une petite cuillère de crème de marron, ça va amener le coté très hiver. Et à la fin, la petite touche qui amène un truc très sympathique, c'est la menthe fraîche. Ça va relever les papilles, amener de la fraîcheur et de la délicatesse".

Le plat

En plat, Julien Lapraille conseille le canard. Pour une cuisson idéale, il faut couper le magret cru en tranches de 3 cm. Ensuite, il propose de le paner avec de la farine, de l'œuf et de la chapelure. "Pour la chapelure, on peut se faire plaisir en concassant de la pistache, des noisettes, etc." L'étape suivante sera de passer tout ça à la friteuse. "Ensuite, on va le poser sur du papier absorbant, on sale légèrement avant de mettre tout ça au four pendant 2 minutes à 180 degrés."

Pour accompagner ça, on va prendre du yaourt dans lequel on incorpore des herbes fraiches. "Et ça fera la petite sauce".

Le dessert

Pour le dessert, le chef propose un parfait glacé au potimarron et une meringue au cacao. "Le potimarron a déjà une touche un peu sucrée. Il faut le cuire à la vapeur. On va le mixer et ajouter une crème anglaise dedans ou une crème fouettée. On met tout ça au congélateur".

Ensuite, vous faites une meringue classique avec un peu de cacao. "Le potimarron fonctionne très bien avec la meringue cacao. C'est simple et efficace".

La raclette, un classique

Si vous optez pour une raclette, le chef conseille de ne pas laisser trop longtemps le fromage fondu dans l'appareil à raclettes, car il caramélise et perd le goût. Il conseille aussi de faire cuire les pommes de terre dans de l'eau dans laquelle on ajoute des petits légumes et des champignons. "Car on va récupérer les champignons et les mettre dans les petites poêles à raclettes" et ils donneront aussi du goût aux pommes de terre.