Christian Quesada méconnaissable et "en cavale": que devient-il?

L'émission "Les 12 coups de Noël" a été diffusée sur TF1 vendredi dernier. A cette occasion, plusieurs personnalités et anciens candidats se sont affrontés. Christian Quesada, le plus grand champion de l'émission, était lui absent. Mais que devient-il ? Depuis sa sortie de prison en mars 2021, il demeure introuvable.

L'ancien champion des 12 Coups de midi avait marqué la France en janvier 2017. Eliminé de l'émission présentée par Jean-Luc Reichmann, Christian Quesada était reparti avec 809 392 euros de gains et cadeaux. Il était entré dans l'histoire en devenant le plus grand champion de l'émission. Toutefois, cette image de "champion" a été écorchée par son arrestation et son incarcération pour "corruption de mineures" et "détention et diffusion d'images pédopornographiques" en mars 2019.

Remis en liberté en mars 2021, Christian Quesada demeure introuvable depuis cette date. Il a supprimé ses comptes sur les réseau sociaux et aurait décidé de quitter la région après que le propriétaire de son appartement lui reprenne les clés. "Il a disparu sans laisser d’adresse. Il avait laissé une adresse au lendemain de sa sortie de prison, il s’installe et puis il disparaît et il part. Il est en cavale ! Il a disparu, corps et biens, à la manière de Xavier Dupont de Ligonnès, non pas pour les méfaits commis mais pour la cavale. Il s’est volatilisé", a ainsi révélé Gilles Verdez dans "Touche pas à poste" en avril dernier.

Où demeure-t-il désormais? D’après l’un des chroniqueurs du divertissement, Guillaume Genton, Christian Quesada aurait été aperçu "pas très loin de l'Espagne, à la frontière". Afin de passer inaperçu, celui-ci aurait changé d'apparence laissant pousser ses cheveux et sa barbe.