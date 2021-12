"Il faudrait abolir toutes les règles": Iris Mittenaere s'en prend au concours Miss France

Iris Mittenaere s'en est pris aux règles du concours Miss France, auquel elle a pourtant participé en 2016, année de son règne. Pour la jeune femme, les règles du concours sont obsolètes. Elle souhaiterait les voir changer, voire disparaître.

Depuis quelques années, le concours Miss France révolte notamment des associations féministes. Certaines ont même déposé plainte contre le concours, en raison des critères de sélection jugés discriminants, et sexistes. Par exemple, les candidates doivent mesurer minimum 1m70, être célibataires et sans enfant, ainsi que ne pas être âgées de plus de 25 ans.

Pour Iris Mittenaere, Miss France 2016, le règlement est obsolète. Elle le dénonce dans une interview accordée à Télé-Loisirs ce lundi 27 décembre. "Pour moi, il faudrait faire comme Miss Univers, abolir toutes les règles", réagit la jeune femme. "Ce serait encore mieux. Laissons les gens choisir la Miss qu'ils veulent et pour les laisser choisir il faudrait ne pas avoir de filtre dès le début des sélections."

Sa position concernant les critères du concours ne l'empêche pas de rester une Miss incontournable. Elle reste proche de l'organisation Miss France, et des membres de l'équipe. Pour rappel, Iris Mittenaere, originaire du Nord-Pas-de-Calais, avait aussi été élue Miss Univers 2016.