Lorie et Billy Crawford: la chanteuse revient sur les dessous de ce couple emblématique des années 2000

C'est l'heure de prendre un petit coup de vieux. Vous vous souvenez peut-être de cette relation emblématique des années 2000. Le couple formé par Lorie et le chanteur Billy Crawford. Leur relation a duré deux ans, de 2002 à 2004.

À l'époque, ils représentaient la relation parfaite : deux chouchous des adolescents, frais et amoureux. La chanteuse française est revient aujourd'hui sur sa relation passée avec le danseur et interprète philippino-américain. Dans un entretien accordé à Pure Charts, elle se confie : "Ça n'a pas été évident parce qu'avec Billy on s'est rencontré sur des plateaux de télévision. Toutes les semaines, tous les week-ends, on se retrouvait. Et on a fini par tomber amoureux."

Cette relation n'a donc pas été aussi parfaite qu'il n'y paraissait. "Je l'ai tellement mal vécu", poursuit la chanteuse aujourd'hui âgée de 39 ans. "Et après j'avais peur, j'avais peur de sortir." Lorie évoque la surmédiatisation de cette relation, véritablement iconique pendant les années 2000. "Pendant des années, cela s'est très mal passé, à l'époque, ma vie était un véritable tourbillon."

"L'amour nous rend aveugles"

Lorie avoue avoir été réellement amoureuse de Billy Crawford. Elle a même fait quelques folies, par amour. "C'était une folie. L'amour nous rend aveugles. Parfois, par amour, on peut faire des choses totalement débiles. Lorsque j'ai pris l'avion pour le rejoindre, j'avais juste envie de le voir, de lui faire une surprise. On m'a dit : Mais t'es folle, ça ne sert à rien !"

Alors âgée de 20 ans, la chanteuse avait pris l'avion jusqu'aux États-Unis, rien que pour passer 6 heures avec son bien-aimé.