L’ex-manageuse des Kardashian retrouvée morte dans le coffre d'une voiture: son compagnon arrêté

Angela "Angie" Kukawski, ancienne business manager des Kardashian, est décédée à l'âge de 55 ans, relate la presse américaine. Elle a été retrouvée morte dans le coffre d'une voiture la semaine dernière, près de Los Angeles. La cause du décès serait une blessure mortelle. Selon TMZ, l'arme du crime est un couteau, précise Today.



Il pourrait s'agir d'un féminicide. Son petit ami a été arrêté et accusé de meurtre par le LAPD et la police de Simi Valley, selon The Hollywood Reporter.

Suite aux premiers éléments de l'enquête, la police pense qu'il l'a tuée dans sa résidence de Sherman Oakes avant de déplacer son corps dans la voiture et de la conduire à Simi Valley aux toutes premières heures du matin du 23 décembre.



Il est actuellement détenu avec une caution de 2 millions de dollars.

Basée à Los Angeles, Angela travaillait chez Boulevard Management à Woodland Hills. Selon le site Web de la société, elle est spécialisée dans les "services de gestion financière pour les artistes, les athlètes et les personnes fortunées". Outre la famille Kardashian, elle a également travaillé avec d'autres clients superstars, comme Kanye West, Nicki Minaj et Offset. Angela, qui était la mère de cinq enfants, a également travaillé avec la succession de Tupac Shakur.



Todd C. Bozick, de Boulevard, a déclaré à Variety: "Nous sommes attristés et avons le cœur brisé par la perte de notre collègue, Angie Kukawski. Angie était une personne gentille et merveilleuse, et elle manquera énormément à tous ceux qui la connaissaient".