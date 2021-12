Louane, maman "cool": "Si ma fille décide de mettre des pâtes ou de la peinture sur sa tête, elle le fait"

La chanteuse Louane a accordé une interview à Gala et dont les propos ont été relayés par Voici. La jeune femme de 25 ans s’est confiée sur sa nouvelle vie de maman. Esmé, sa fille, a 20 mois. L’enfant née de sa relation avec Florian Rossi découvre le monde. Et Louane compte bien la laisser explorer.



"Je suis une maman cool. Si elle a décidé de mettre des pâtes ou de la peinture sur sa tête, elle le fait. C'est du matériel. Je m'arrange juste pour limiter les dégâts. Vous voyez : je la laisse explorer, expérimenter...", a confié la star. La petite Esmé "marche, commence à parler et aussi à choisir ses vêtements."



Florian Rossi, son compagnon, est un père très attentionné. "Pour tout dire, il s'occupe presque plus de notre fille que moi. À la maison, on ne se pose jamais ce genre de question. Qui fait la vaisselle ? Qui fait le ménage ? Nous sommes dans un rapport égalitaire. C'est tout à fait naturel. Encore une fois, je sais à quel point je suis chanceuse ! Je vis dans un véritable cocon", précise la chanteuse comblée à Gala.