D'une épingle à cheveux, elle obtient UNE MAISON un an plus tard: voici la reine du troc (vidéo)

Demi Skipper a débuté une incroyable aventure en mai 2020. L’Américaine a lancé le projet Trade Me dont le but est de faire du troc, relate le site Secret San Francisco. Elle avait l’objectif fou de s’offrir une maison en cinq ans grâce à ça. Demi s’est inspirée de l’expérience du blogueur Kyle MacDonald. En 2006, ce dernier aurait réussi à avoir une maison après 14 échanges, en commençant par un trombone rouge.



L’habitante de San Francisco a commencé par échanger une épingle à cheveux. 28 échanges plus tard, elle a obtenu une maison près de Nashville contre une caravane avec des panneaux solaires. L’endroit nécessite d’importantes rénovations, mais rien ne pourra décourager la reine du troc.



Demi a publié une vidéo dans laquelle on la voit se réjouir devant sa nouvelle acquisition : "Je n'arrive pas à y croire. Un an et demi à échanger une simple épingle à cheveux jusqu'à ce que j'obtienne une maison... et je l'ai fait. Et regarde ça ! Cela vous montre juste que c'est possible."



Voici la liste des échanges de Demi:





1. Une épingle à cheveux

2. Boucles d'oreilles

3. Ensemble de 4 verres à margarita

4. Aspirateur Bissell

5. Snowboard

6. Apple TV 4K

7. Casque antibruit Bose

8. Xbox One + 2 jeux + 2 manettes + barre de détection Kinect

9. MacBook Pro 2011

10. Set d'appareils photo Canon

11. Blazers Nike blanc cassé

12. Hyperdunks de Nike blanc cassé

13. Jordan 1 Reverse Shattered Backboards

14. iPhone 11 Pro Max

15. Dodge Caravan 2008

16. Boosted Board V3 Plus

17. MacBook Pro 2017 de 15 pouces

18. Vélo électrique Food Truck

19. Mini Cooper 2006

20. Collier à 19 500 $.

21. Peloton B3

22. Ford Mustang GT Deluxe

23. Jeep Patriot 2011

24. Petit chalet

25. Honda CRV

26. 3 tracteurs

27. Carte de célébrité Chipotle (Chipotle tous les jours pendant un an, plus un dîner avec traiteur pour 50 personnes)

28. Caravane avec panneaux solaires

29. Une maison