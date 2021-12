Cyril Lignac totalement "bluffé" par une pâtisserie d’Alexandre, le candidat belge: "Je suis incapable de faire ça" (vidéo)

Ils n’étaient plus que trois à convoiter le trophée du Meilleur Pâtissier saison 10 : Maud, la plus jeune pâtissière de l’histoire du concours, Aya, juriste en reconversion, détentrice de trois tabliers bleus et Alexandre, le candidat belge, qui a su monter en puissance au fur et à mesure des épreuves.

Les finalistes ont d’abord dû faire appel à leurs talents de… tricoteurs. En effet, ils devaient réaliser en gâteau l'indémodable pull de Noël. Une épreuve lors de laquelle Alexandre s’est distingué avec son "pull d’ourson", improbable maillage en pâte sucrée.



"Au début je me suis dit 'Il plaisante'", a confié Cyril Lignac. Puis de constater : "Tu y es arrivé. Tu l’as fait !". Bluffé, il a admis être "incapable de faire ça". Si le chef étoilé a salué une création qui resterait dans les annales de l'émission, c’est Maud qui a finalement remporté cette première épreuve.