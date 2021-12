Alexandre, finaliste du Meilleur Pâtissier, vous propose deux idées de desserts pour le réveillon: il a aussi un message pour François Damiens

C'est la grande finale de cette saison 10 du Meilleur Pâtissier et ils ne sont plus que trois à convoiter le trophée. Parmi les finalistes, Alexandre, qui a su monter en puissance tout au long des 12 semaines de compétition. Avant la diffusion du programme ce soir à 21h15 sur RTLTVI, Alexandre répondait aux questions de notre journaliste Olivier Schoonejans sur le plateau du RTLINFO Avec Vous.

Si Alexandre n’a bien évidemment pas révélé l’issue de la finale, il a donné aux téléspectateurs des idées de dessert pour leur réveillon :

- une bûche vanille fruits rouges, avec "un petit croustillant praliné, un insert fruits rouges et une ganache montée à la vanille", a-t-il détaillé. "Ça prend entre 5 et 6 heures pour le faire", a-t-il ajouté.







- Si vous n’avez pas le temps de préparer un tel dessert, Alexandre vous suggère une version simplifiée : "une bûche roulée, c’est à dire un biscuit roulé, tigré, avec une chantilly vanille et une brunoise de poires". Temps de préparation ? Environ une heure. Retrouvez la recette complète ci-dessous.







Par ailleurs, Alexandre, qui imite régulièrement François Damiens, a lancé un appel à l’humoriste : "J’en profite, s’il me regarde. François, je serais ravi de te rencontrer. N’hésite pas à prendre contact et ce sera un honneur pour moi de passer un petit moment avec toi".

La recette de la buche roulée



Biscuit

Ingrédients :

- 3 œufs entiers

- 2 jaunes d’œufs

- 140g de sucre

- 85g de farine

- 4 blancs d’œufs

- 85g de sucre

- Zestes de citron vert

- 25g de cacao non sucré

Déroulé :

Mettez les œufs entiers, les jaunes d’œufs et les 140g de sucre dans le bol de votre robot

Mélangez votre préparation jusqu’à obtenir un beau ruban (environ 5 minutes)

Tamisez et incorporez votre farine délicatement

En parallèle, montez vos blancs en ajoutant progressivement les 85g de sucre afin de bien serrer les blancs

Incorporez votre meringue à la préparation précédente toujours très délicatement

Séparez la préparation en deux

Dans la première moitié, ajoutez les zestes de citron vert

Dans la seconde moitié, tamisez et ajoutez le cacao non sucre

Mettez les deux préparations dans deux poches à douille

Pochez votre biscuit sur un tapis/moule à génoise en alternant les deux préparations afin d’obtenir un bel effet tigré

Mettez en cuisson pendant 12 minutes à 180°C

Sortez le biscuit du four et retournez le sur un essuie/torchon humide afin de garder le moelleux

Parez (coupez) les bords de votre biscuit et laissez refroidir dans l’essuie humide

Chantilly vanille

Ingrédients :

- 300g de crème 35-40% MG

- 1-2 gousses de vanille

- 30g de sucre glace

Déroulé :

Mettez tous les ingrédients dans le bol de votre robot

Montez la crème comme une chantilly





Brunoise de poires





Ingrédients :

- 5-6 poires conférences

- Jus d’un ½ citron jaune

Déroulé :

Épluchez et coupez les poires en fine brunoise

Ajoutez le jus de citron afin d’éviter que les poires ne s’oxydent

Montage





Étalez la chantilly vanille sur votre biscuit

Répartissez afin d’avoir une couche identique sur tout le biscuit

Ajoutez la brunoise de poires sur votre chantilly

Ajoutez un peu de caramel beurre salé

Roulez le biscuit en le serrant afin d’obtenir une belle buche roulée

Pochez le reste de votre chantilly sur le dessus et ajoutez quelques morceaux de poires pour avoir un beau visuel