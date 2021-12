"Je fais encore des bêtises": nouveau changement capillaire pour Louane… et ça ne passe pas inaperçu (photos)

Louane a encore fait des folies capillaires. La chanteuse a adopté un nouveau look plutôt extravagant… et coloré ! Des mèches de couleur qui ne plaisent manifestement pas à tout le monde !

Les fêtes de fin d’année sont le moment où l’aime prendre soin de soi. Rendez-vous chez le coiffeur, soins du visage, maquillage de fête… On dirait bien que cette période a beaucoup inspiré Louane. La chanteuse a en effet fait de nouvelles folies capillaires.

"Je fais encore des bêtises", a indiqué la chanteuse sur son compte Instagram ce jeudi, en direct de chez le coiffeur. Louane a adopté un nouveau look plutôt original et coloré ! Elle a décidé de teindre ses mèches de devant en… rose ! "Suivez-moi dans mes conneries capillaire", a-t-elle ensuite commenté sous une vidéo postée sur Instagram.

Son nouveau look ne fait manifestement pas l’hunanimité auprès de ses abonnés. "Désolée Louane, je n’aime pas du tout", "Mais pourquoi tant de mal. T’es si belle au naturel", pouvait-on notamment lire sous sa vidéo. Mais d’autres adorent cette coiffure, à commencer par la principale intéressée : "Mes boutons et moi on adore mes nouveaux cheveux", a écrit la star dans sa story sur le réseau social.



© Capture d'écran Instagram @watchoutforthetornado





© Capture d'écran Instagram @watchoutforthetornado