"The Rock" traite Vin Diesel de "MANIPULATEUR"

Le conflit entre Dwayne "The Rock" Johnson et Vin Diesel est loin d'être résolu... car "The Rock" vient d'afficher son ancien co-star de "Fast & Furious", le traitant de manipulateur.



En 2016, alors qu'ils tournaient le 8e épisode de la franchise - "The Fate of the Furious", "The Rock" a clairement fait savoir qu'il en avait fini avec la franchise, mais Vin Diesel ne lâche pas l’affaire et veut voir l’acteur poursuivre l’aventure avec lui, selon TMZ.



Vin Diesel tente le tout pour le tout pour convaincre la star: "Mon petit frère Dwayne... le temps est venu. Le monde attend le final de Fast 10. Comme tu le sais, mes enfants t'appellent Oncle Dwayne à la maison. Il n'y a pas une fête qui passe sans qu'eux et toi n'envoyiez des vœux... mais le temps est venu. L'héritage attend. Je t’ai dit il y a des années que j'allais remplir ma promesse à Pablo (NDLR: Paul Walker). J'ai juré que nous atteindrions et créerons le meilleur Fast pour la finale qui est le 10 ! Je dis ça par amour... Mais tu ne dois pas quitter la franchise désœuvrée, tu as un rôle très important à jouer. Hobbs ne peut être joué par personne d'autre. J'espère que tu seras à la hauteur et que tu accompliras ton destin."





Eh bien, Dwayne vient de rappeler Vin sur CNN, en disant que son post était "un exemple de manipulation", ajoutant : "En juin dernier, lorsque Vin et moi nous sommes réellement connectés sur les réseaux sociaux, je lui ai dit directement - et en privé - que je ne reviendrais pas à la franchise. J'ai été ferme mais cordial dans mes propos et j'ai dit que je soutiendrais toujours le casting et que j'encouragerais toujours la réussite de la franchise, mais qu'il n'y avait aucune chance que je revienne."



Il a poursuivi ... "Je n'ai pas aimé qu'il évoque ses enfants dans le post, ainsi que la mort de Paul Walker. Laisse-les en dehors de ça. Nous en avions parlé il y a des mois et nous étions parvenus à un accord clair. Mon but depuis le début était de terminer mon incroyable voyage avec cette incroyable franchise 'Fast & Furious' avec gratitude et grâce."



Les 2 acteurs ont passé des moments "pourris" ensemble dans F&F8, The Rock l'ayant clairement fait savoir. "Il n'y a aucune autre franchise qui me fait bouillir le sang plus que celle-ci. Mes partenaires féminines sont toujours incroyables et je les aime. Mes partenaires masculins, en revanche, c'est une autre histoire", a-t-il écrit, ajoutant : "Certains se comportent comme de vrais professionnels, d'autres non."