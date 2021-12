Jada Pinkett Smith parle de la perte de ses cheveux causée par l'alopécie: "C'est arrivé d'un coup"

Jada Pinkett Smith a révélé en 2018 qu'elle souffrait d'alopécie. L'actrice de 50 ans en a parlé ouvertement à ses abonnés mardi. "Maintenant, à ce stade, je ne peux que rire", dit-elle dans une courte vidéo postée sur Instagram. La star montre une légère ligne de perte de cheveux sur sa tête qui, dit-elle, est apparue "juste tout d'un coup un jour".

"Vous savez tous que je me suis battue contre l'alopécie", a-t-elle expliqué, ajoutant : "Regardez cette ligne juste là... elle est apparue comme ça. Et ça va être un peu plus difficile pour moi de le cacher, alors j'ai pensé que je devais juste le partager pour que vous ne vous posiez pas de questions."

Jada Pinkett Smith, qui a dévoilé sa tête rasée au cours de l'été, a légendé la vidéo "Mama va devoir l'enlever jusqu'au cuir chevelu pour que personne ne pense qu'elle a subi une opération du cerveau ou quelque chose comme ça... Moi et cette alopécie allons être amies... point final !".

Elle a d'abord partagé ses luttes contre la perte de cheveux dans un épisode de 2018 de son émission "Red Table Talk", disant : "C'était terrifiant quand ça a commencé. J'étais sous la douche un jour et puis juste des poignées de cheveux juste dans mes mains ... C'était l'un de ces moments de ma vie où je tremblais littéralement de peur."

L'épouse de Will Smith a déclaré à l'époque que prendre soin de ses cheveux avait été "un beau rituel", et a dit qu'elle expérimentait à la fois des coiffures plus courtes et le port d'un turban.

Elle a finalement décidé de se raser la tête, déclarant en juin que sa fille Willow, âgée de 21 ans - qui a elle-même porté un style rasé par le passé - "l'a obligée à le faire" car il était "temps de lâcher prise".

La dernière idée de coiffure de Pinkett Smith, cependant, est quelque chose avec un peu plus d'éclat. "Vous savez, maman va mettre des strass là-dedans, et je vais juste me faire une petite couronne", dit-elle dans la vidéo, en montrant le sommet de sa tête. "C'est ce que maman va faire."

L’actrice a publié cette vidéo une semaine après son apparition sur le tapis rouge à la première de "Matrix Resurrections", arborant une robe rouge flamboyante.