"Un jour, l'un de vous mourra avant l'autre": la réaction des frères Bogdanoff à cette phrase (vidéo)

Grichka Bogdanoff, l'un des jumeaux stars des années 80 et habitué des plateaux de télé, est décédé mardi à Paris, à l'âge de 72 ans, du Covid-19, contre lequel il n'était pas vacciné.



"Entouré de l’amour de sa famille et des siens, Grichka Bogdanoff s’est éteint paisiblement (...) pour rejoindre ses étoiles", a écrit sa famille dans un communiqué, sans évoquer les causes du décès.

Le Monde a révélé que Grichka était mort du Covid et que son frère jumeau Igor était hospitalisé pour les mêmes raisons. L'annonce de ce décès a suscité des réactions émues de personnalités de la télévision.



Darius Rochebin a partagé une vidéo touchante suite à l’annonce du décès de Grichka Bogdanoff. Ce jour-là, le journaliste suisse avait reçu les deux frères en plateau. Il a raconté le contexte de cet entretien. Igor et Grichka Bogdanoff avaient récité L'œuf dur de Prévert, un moment de complicité.

"Igor et Grichka Bogdanoff refusant, dans un rire, l’idée même de la mort de l’autre. Ils parlaient de l’expérience de la gémellité avec humour - ’si on se fout du monde, c’est tendrement’ - et l’illustraient de manière saisissante, en récitant des centaines de poèmes à deux voix", écrit le journaliste sur Twitter.



Durant l’interview , Darius Rochebin leur a parlé de la mort. "Il y a quelques chose de très émouvant à vous entendre. Un jour, l'un de vous mourra avant l'autre. On mourra tous. C'est une perspective… ". Ce à quoi les frères avaient répondu en riant: "Ça, ce n'est pas sûr !".



Igor et Grichka sont devenus célèbres dans les années 1980 par leur émission de science-fiction "Temps X" sur TF1, où ils évoluaient dans un décor de vaisseau spatial avec des combinaisons futuristes. Leurs ouvrages scientifiques avaient aussi suscité leur lot de controverses et leur avaient valu les foudres d'une partie de la communauté scientifique, critiquant la "faible valeur" de leurs travaux.



Célibataire, Grichka Bogdanoff n'avait pas d'enfant.