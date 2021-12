 Son patient hospitalisé, une infirmière sauve son chien dans un refuge (photos)

Juste après Thanksgiving, l'infirmière Jennifer Smith a reçu un appel téléphonique matinal de l'un de ses patients préférés, John Burley. Il était bouleversé par la disparition de son chien adoré, Boomer.

"Je suis arrivée au travail le lundi suivant Thanksgiving et le téléphone a sonné à 7 heures du matin", a déclaré Jennifer Smith à CNN. "John appelait de sa chambre d'hôpital en disant: "Boomer est dans un refuge."

L’infirmière pouvait voir que son patient était désemparé et inquiet pour son chien. "Il a pris une inspiration et m'a demandé : "Tu t'occuperas de Boomer ? Et j'ai répondu : 'Bien sûr, John. Je trouverai Boomer et je m'occuperai de lui pour toi", a déclaré Smith à CNN.

Jennifer Smith, qui est infirmière depuis 12 ans, a rencontré Burley au Grand Rehabilitation and Nursing Center à Rome, New York, dans le cadre de son programme de soins de jour pour adultes.



© Facebook - Grand Rehabilitation and Nursing Center

John Burley, 60 ans, avait adopté Boomer il y a 12 ans, alors qu'il n'était qu'un chiot. L’homme a été hospitalisé pour une pneumonie, il n'avait personne pour s'occuper de son chien.

Jennifer raconte qu'elle s'est liée d'amitié avec John et qu'il parlait souvent de Boomer, montrant parfois des photos de son chien. "Je ne pouvais pas les séparer tous les deux. Je ne pouvais tout simplement pas".

John Burley ne savait pas exactement dans quel refuge se trouvait Boomer. Jennifer Smith a recherché les refuges pour animaux des environs et lorsqu'elle a appelé la Rome Humane Society, elle a découvert qu'il y avait été emmené.



© Facebook - Grand Rehabilitation and Nursing Center

"J'étais un peu paniquée parce que je ne savais pas depuis combien de temps, il était dans le refuge ou s'il avait déjà été adopté par une autre famille. C'est la période de Noël et les gens reçoivent des animaux", dit-elle. "J'ai dit à John que j'avais moi-même un chien de 13 ans que j'avais depuis qu'il était chiot, alors je comprends parfaitement sa panique. Ça m'a fait de la peine pour lui et Boomer".

Le lendemain, elle s'est rendue au refuge et a trouvé Boomer dans une grande cage.. Smith lui dit : "Bon, où sont les papiers d'adoption ? Je vais le ramener à la maison."

L’infirmière a appelé son patient pour lui dire qu'elle l'avait trouvé. Pour le moment, Boomer est chez Jennifer, où il se lie d'amitié avec son chien.





© Facebook - Grand Rehabilitation and Nursing Center

"C'est un souci de moins pour John, qui doit se concentrer sur son rétablissement et prendre soin de lui, tout en sachant que Boomer est entre de bonnes mains", a déclaré Mme Smith.

Alors que Burley vit dans l'aile de réhabilitation du centre, Smith peut amener Boomer au travail avec elle. "Cela aide John dans son processus de guérison et lui permet d'avoir l'esprit tranquille", a déclaré l'infirmière.