Khloé Kardashian évoque des "moments douloureux" vécus en 2021: une référence aux infidélités de Tristan Thompson?

Khloé Kardashian, la star de téléréalité, clôture 2021 avec l'une de ses citations cryptiques laissées sur les réseaux sociaux qui ne laisse personne indifférent. La star a, dans une story postée sur Instagram à l'attention de ses abonnés, fait allusion à des problèmes dans sa vie personnelle.

La co-fondatrice de Good American a évoqué des "moments douloureux", alors qu'une reconnaissance de paternité a été introduite en justice à l'encontre de son ex fiancé Tristan Thompson, qui aurait eu un enfant avec son entraîneuse physique. Le bébé dont la paternité n'a pas encore été reconnue est né ce 1er décembre.

"Il va y avoir des moments très douloureux dans votre vie qui changeront tout votre monde en quelques minutes", a écrit la jeune femme. "Ces moments vous changeront. Laissez-les vous rendre plus fort, plus réfléchi et plus gentil."

"Ne devenez pas quelqu'un d'autre. Criez s'il le faut. Ensuite, vous redressez cette couronne et restez en mouvement."

Khloé Kardashian, 37 ans, arborait en début d'année un important solitaire qui laissait suggérer que des fiançailles avaient été actés avec son petit-ami basketteur qui est aussi le père de sa fille.

Comme le site Page Six l'a signalé précédemment, Maralee Nichols a affirmé dans une action juridique pour une reconnaissance en paternité qu'elle et Thompson avaient eu des relations sexuelles pendant le week-end de son 30ème anniversaire – alors qu'il sortait encore avec Kardashian – et que la rencontre romantique avait abouti à une grossesse. Thompson a admis avoir eu des relations sexuelles avec Nichols, mais a nié être le père de son fils nouveau-né, né le 1er décembre.