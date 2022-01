À Fléron, une famille met au point une incroyable réaction en chaîne pour fêter la nouvelle année (vidéo)

Michael, Bénédicte et leurs enfants Lucie et Judie remettent le couvert ! L’année dernière, ils avaient déjà préparé une impressionnante réaction en chaîne géante dans leur maison de Fléron, en province de Liège — comme nous l’avions relaté dans nos colonnes. La cuvée 2022 vaut également le coup d’œil...



Petit train, billes, effet domino… Tout s’enchaîne à la perfection dans cette scène immortalisée par l’objectif d’un smartphone. Cette fois-ci, la réaction en chaîne s’est même informatisée, puisque elle fait appel à un ordinateur et une imprimante.



Au bout du parcours, la famille vous souhaite ses meilleurs vœux. On les remercie pour ce bon moment!