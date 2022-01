Un couple surpris de retrouver ces deux visiteurs impromptus sur le pas de sa porte (vidéo)

Un couple d'Américains a partagé des images surprenantes filmées devant sa porte d'entrée le matin de Noël. Marlene Stark, de Sanford, a reçu une notification sur son smartphone que quelqu'un se trouvait sur le seuil de son entrée ce matin-là, et a supposé que c'était un ami qui s'était arrêté pour dire bonjour.

Mais quand elle est arrivée à la porte d'entrée, elle a regardé dehors et a aperçu deux ours qui attendaient à l'extérieur, l'un d'eux se tenant sur ses pattes arrières et piaffant sur la poignée de la porte. Incrédule, elle a partagé ces images de cette visite impromptue à la chaîne de télévision américaine Fox News. Et de décrire la scène: "Nous venions d'entendre notre sonnette retentir et nous sommes allés vérifier et avons vu les ours. (...) C'était la première fois que j'en voyais un essayer d'ouvrir la porte d'entrée. Dieu merci, la porte d'entrée était fermée à clé".

Les ours ont passé du temps devant la porte d'entrée et ont reniflé les alentours avant de faire demi-tour.

Marlene a déclaré qu'elle se demandait ce qui avait bien pu attirer les animaux vers son habitation.