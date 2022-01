Albert de Monaco: ce premier cliché exceptionnel rassemblant ses 4 enfants

C'est une photo tout à fait inédite que l'aînée des enfants du prince Albert de Monaco a partagée discrètement sur son compte Instagram dans une vidéo dans laquelle elle compile ses plus beaux moments de l'année écoulée. On peut y voir Jazmin Grace Grimaldi, née hors mariage en 1992 de l'union du prince Albert de Monaco et de Tamara Jean Rotolo, à côté de ses frères et soeurs: Alexandre Coste-Grimaldi (18 ans), fils du prince et de Nicole Coste, ainsi que les jumeaux Gabriella et Jacques (7 ans), les enfants nés du mariage d'Albert et de Charlene. Les frères et soeurs semblent très souriants sur ce cliché et très complices.

Jazmin Grace et Alexandre, issus de précédentes unions non officielles ont été reconnus en 2005 et 2006 par le Prince Albert de Monaco. Et le magazine Gala de rappeler le rôle essentiel joué par la princesse Charlene pour garder la famille unie.



(c)JazminGrimaldi on Instagram

Jazmin publie fréquemment des photos d'elle avec Alexandre, qu'elle surnomme affectueusement "mon petit frère".