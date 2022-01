Une toile peinte par une truie devient l'œuvre la plus chère de l'histoire des artistes animaux

L'œuvre vient d'être vendue aux enchères pour 23.500 euro.

Son nom est un hommage au peintre espagnol et inventeur du cubisme, Pablo Picasso. Aujourd'hui, Pigcasso, âgée de 6 ans, marche sur les traces de l'artiste qui a inspiré son nom. Et pour cause, l'une de ses toiles baptisée "sauvage et libre" vient d'être vendue aux enchères pour 23.500 euros. Ce qui en fait l'œuvre la mieux côté réalisée par un animal, devançant ainsi les toiles du chimpanzé Congo vendues aux enchères pour 20.000 dollars.

Rien ne prédestinait pourtant Pigcasso a emprunté une carrière artistique. Comme nombre de ses congénères, Pigcasso s'apprêtait à finir dans un abattoir de la ville de Cap Town en Afrique du Sud. En 2016, l'artiste Joanne Lefson devient sa propriétaire, et lance sa carrière artistique.

C'est dans le refuge la Farm Sanctuaire SA animalier que Pigcasso, pinceaux en bouche, exprime désormais sa créativité depuis 5 ans. Initialement, Joanne Lefson souhaitait montrer que les animaux aussi étaient capables de produire des œuvres artistiques, a-t-elle expliqué au Daily Mail : "Je voulais que Pigcasso crée quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant. Une très grande toile, plus grande que nature, qui pourrait remettre en cause la valeur intrinsèque d'une œuvre d'art créée par un animal."



Le portrait de Donald Trump réalisé par Pigcasso baptisé "Grande bouche" © Facebook Pigcasso

L'animal choisit lui-même ses couleurs et semble se laisser porter par son imagination alors qu'il donne de frénétiques coups de peinture. Les œuvres de Pigcasso sont généralement abstraites, et chacun peut y décerner ce qu'il veut. A l'exception d'un portrait de Donald Trump, représenté par une grosse tâche jaune parsemé de stries marrons.

Toutes ses œuvres sont exposées dans la grange du refuge transformé en galerie d'art baptisée "OINK". Pigcasso a réalisé plus de 400 toiles en 5 ans. Les bénéfices des ventes de ses œuvres subviennent aux besoins de la ferme ainsi qu'en faveur de la cause animale.