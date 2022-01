L'étrange passion de Selena Gomez pour les affaires criminelles

Son attrait pour les faits divers lui a permis de décrocher un rôle dans la série télévisée "Only Murders in The Buildings".

Au premier abord, on n'imagine mal la chanteuse et ancienne icône Disney passionnée par les affaires criminelles. À l'occasion d'une interview accordée au L.A Times, Selena Gomez évoque sa fascination pour les affaires de meurtres qu'elle confie partager avec sa maman. "Le vrai crime est quelque chose sur lequel ma mère et moi sommes liés. C'est un peu sombre, mais nous nous intéressons à la médecine légale et à la partie psychologique" explique-t-elle. L'actrice interprète le personnage de Mabel au côté de Steve Martin et Martin Short dans la série "Only Murders in The Buildings", qui met en scène des passionnés de faits-divers se retrouvant liés à une affaire de meurtre. Une étrange fascination qui lui a permis de décrocher le rôle. "J’ai fini par parler de ça pendant une heure. À la base, j’étais censée auditionner. Mais je pense qu’après cette conversation, ils se sont dits, "C’est la bonne"" explique la jeune femme.